Djezzy déploie le premier pylône conçu et fabriqué en Algérie par ANABIB

Djezzy, leader de l'innovation technologique vient d'installer dans la localité de Khemis Meliana dans la wilaya de Ain Defla le tout premier pylône conçu et fabriqué localement par l'entreprise Nationale de Tubes et Transformation de Produits Plats ANABIB mettant ainsi en lumière son engagement pour la promotion de l'industrie nationale.

Le nouveau pylône, fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes, démontre l’expertise et le savoir-faire technique d’ANABIB dans la conception et la construction de structures de télécommunications essentielles.

En investissant dans la production locale, Djezzy renforce sa contribution à l’économie nationale et soutient l’emploi et le développement des compétences en Algérie.

ANABIB a mis en avant son expertise technique et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de ses clients en concevant ce pylône sur mesure pour Djezzy.

Cette collaboration avec Djezzy renforce la position d’ANABIB en tant qu’acteur clé dans l’industrie des infrastructures de télécommunications en Algérie.