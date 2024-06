Samsung : inauguration d’un nouveau showroom à Tizi Ouzou et signature d’un partenariat avec la Société Générale

Samsung inaugure un nouveau showroom dans la wilaya de Tizi Ouzou, un espace moderne et innovant conçu pour procurer aux clients, une expérience unique, leur permettant de découvrir et d’interagir avec l’intégralité de la gamme de produits Samsung.

Ce nouveau showroom va bien au-delà d’un simple espace de vente. Véritable centre d’expérience, il permet aux visiteurs d’explorer les dernières innovations de Samsung dans un environnement interactif. Des téléviseurs QLED ultra-haute définition aux appareils électroménagers intelligents, en passant par les smartphones et tablettes de dernière génération, le showroom présente toute l’étendue des technologies de pointe développées par Samsung.

Samsung s’engage à offrir une expérience d’achat exceptionnelle à ses clients. Le showroom de Tizi Ouzou a été conçu pour refléter cet engagement, avec des espaces soigneusement aménagés pour chaque catégorie de produit, des démonstrations en direct et des conseillers experts disponibles pour guider et informer les visiteurs. Les clients pourront tester les produits et recevoir des conseils personnalisés afin de choisir les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins.

L’ouverture de ce showroom à Tizi Ouzou témoigne de la volonté de Samsung de renforcer sa présence en Algérie et de contribuer au développement économique local. En créant de nouveaux emplois et en offrant un accès direct aux technologies de pointe, Samsung souhaite participer activement au dynamisme de la région de Tizi Ouzou.

En outre, Samsung a saisi l’occasion pour annoncer la signature d’une convention avec la banque Société Générale pour offrir des solutions de crédit à la consommation. Cette collaboration vise à faciliter l’accès aux produits Samsung pour un plus grand nombre de clients, en leur permettant de financer leurs achats de manière flexible et avantageuse. Grâce à ce partenariat, les clients pourront bénéficier de conditions de financement attractives, rendant ainsi les technologies de pointe plus accessibles à tous.