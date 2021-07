OPPO lance le programme Renovators 2021

OPPO lance officiellement le ‘’OPPO Renovators 2021’’, la 3ème édition de son programme d'artistes émergents. Ce concours destiné aux amateurs d'art et de technologie du monde entier vise à servir de plate-forme aux jeunes créateurs pour imaginer avec audace un avenir alliant art et technologie.

« Avec le déploiement du programme Renovators dans le monde entier, OPPO créera une communauté active au sein de laquelle les talents émergents pourront chercher conseils et inspiration auprès d’artistes de renom, présenter leur travail sur des scènes internationales et avoir accès à des opportunités de carrière uniques », indique un communiqué d’Oppo Algérie.

OPPO Renovators 2021 encourage les jeunes créateurs à débrider leur créativité et à imaginer les champs des possibles technologiques à travers l’art. « OPPO a toujours cru au pouvoir de la jeune génération et souhaite que le monde soit témoin de l’éclat des jeunes artistes créatifs. La prochaine inspiration qui changera le monde viendra de la jeunesse d’aujourd’hui, et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour stimuler cette pensée créative », déclare William Liu, vice-président chargé du marketing mondial chez OPPO.

Le thème du programme Renovators de cette année est ‘’la Lumière’’. En tant qu’élément essentiel sur terre pour la plupart des formes de vies, la lumière a toujours été utilisée pour symboliser les expressions de positivité, telles que l’amour et l’espoir. « Avec la chaleur et l’éclairage de la lumière, OPPO espère créer un sentiment de sérénité et d’optimisme, encourageant les jeunes créateurs à dépasser les limites de l’art et à stimuler leur créativité », souligne la même source. Sous ce thème de la lumière, OPPO Renovators 2021 comprend deux catégories de concours professionnels – ART TECH et ART TOY – ainsi qu’une catégorie Portrait.

Pour plus d’informations et pour participer à OPPO Renovators 2021, veuillez visiter le site officiel d’OPPO Renovators 2021 : https://campus.oppo.com/en/. Enfin, toutes les œuvres doivent être soumises avant le 29 août 2021 à minuit pour être éligibles. Enfin, les résultats définitifs seront annoncés avant le 18 septembre 2021.