Oppo lance le nouveau Reno7

Le géant fabricant chinois lève le voile sur son tout nouveau smartphone Oppo Reno7. Un terminal qui visera les jeunes clients qui allie design séduisant, photographie et un prix abordable.

Oppo dévoile son tout nouveau Reno7. Un smartphone adoptant un design séduisant et élégant rappelant celui des iPhone, avec deux coloris proposés, en faux-cuir à base de fibre de verre et en noire avec le revêtement OPPO Glow vu sur le Reno 6.

Le nouveau Reno 7 adopte un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Smartphone tournera avec le processeur Snapdragon 680 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est quand à elle d’une capacité de 4500 mAh.

Destiné aux jeunes, le Oppo Reno7 a mis l’accent sur le module photo, avec en plus du capteur principal de 64 MP, un capteur microscope hérité du Find X3 Pro, permettant de mesurer des objets minuscules notamment grâce à un mode spécifique. Le capteur frontal est également très intéressant puisqu’il s’agit du capteur Sony de 32 Mpxl optimisé pour ce modèle.

Enfin, l’Oppo Reno7 va également séduire avec son prix attractif débutant à 299 euros.