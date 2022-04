Bomare Company et L’université de Blida 1 organisent le concours IBTIKAR UP by BOMARE

Une nouvelle édition de IBTIKAR UP voie le jour avec le projet innovant de BOMARE COMPANY qui réveille l’esprit entrepreneur des jeunes étudiants !

BOMARE COMPANY, une entreprise qui valorise la formation, l’éducation et le mentorat a former,

depuis novembre 2008, plus de 380 jeunes diplômés et a signer plus de 130 contrats d’insertion

professionnelle. Cet intérêt que porte l’entreprise à l’enseignement et à la formation s’inscrit dans sa

volonté d’investir dans l’innovation.



Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’étudiant qui coïncide avec le 19 Mai,

BOMARE COMPANY avec l’université de Blida 1 « Saad Dahleb » lance le concours « IBTIKAT UP

by BOMARE » dans sa 4éme édition qui se tiendra le 17-18 et le 19 mai 2022 dans l’auditorium de

l’université, une démarche initiée par monsieur Ali BOUMEDIENE pour permettre aux jeunes étudiants

et chercheurs de différentes universités et centres de recherche d’Algérie de présenter leurs créations et

idées susceptibles de répondre aux problématiques proposées par BOMARE COMPANY. Les projets des

équipes présélectionnées sont présentés devant le jury pour choisir les 3 meilleures solutions dans les

domaines suivants : Industrie et électronique générale.



Chaque gagnant de chaque catégorie recevra une prime de 200 000DA avec possibilité de

recrutement chez BOMARE COMPANY ou accompagnement du porteur de projet dans la création de

sa start-up au sein de l’incubateur de Blida 1.