OPPO et IHS Markit dévoilent leur livre blanc sur la connectivité intelligente

OPPO, une des principales marques mondiales d'appareils intelligents, et IHS Markit, un leader mondial de l'analyse de marché, ont conjointement publié leur premier livre blanc sur la connectivité intelligente à l'OPPO INNO DAY 2019.

Le livre blanc s’intitule « Connectivité intelligente : libérer des opportunités grâce à la puissance de la 5G, de l’IA et du cloud. » Le livre blanc vise à informer le public de l’importance et la valeur de la connectivité intelligente et à permettre à l’industrie d’établir une compréhension plus ouverte et collaborative de l’écosystème et de mieux informer et d’orienter le développement durable de la connectivité intelligente à l’avenir. Le monde est enthousiasmé par les nouvelles opportunités que l’ère 5G apportera, qui, selon le livre blanc, seront motivées par une connectivité intelligente alimentée par l’IA, le cloud, l’informatique de pointe et l’IoT. « Le nouvel écosystème de connectivité intelligente devrait étendre le marché et offrir plus d’opportunités au sein de l’industrie », indique un communiqué d’OPPO.

Le livre blanc a noté que l’année 2019 a été témoin de la première vague de lancements commerciaux basés sur des normes 5G. En octobre 2019, 50 opérateurs avaient lancé des services commerciaux 5G conformes au 3GPP sur 27 marchés. En outre, 328 opérateurs sur 109 marchés investissaient également dans la 5G. Ainsi, une vague massive de développement et d’applications 5G va exploser dans le monde notamment en Chine.

Selon les prévisions d’IHS Markit, environ un quart des 1,7 milliards de combinés mobiles expédiés dans le monde intégreront la 5G d’ici 2023 et deux smartphones sur trois auront un matériel et des fonctionnalités d’IA préconstruits d’ici 2025. Alors que la base mondiale d’enceintes intelligentes installées passera de plus de 100 millions cette année à plus de 800 millions dans trois ans.