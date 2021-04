OPPO Algérie proche des personnes démunies durant Ramadan

OPPO Algérie adhère au mouvement de solidarité en ce mois sacré. Il s’associe à l’opération ‘’Algerian Food Bank’’, organisée à l’initiative de l’association SIDRA. L’objectif est d’aider des familles algériennes nécessiteuses en fournissant des denrées alimentaires nécessaires durant le mois sacré de Ramadan.

« C’est avec un esprit de générosité et de solidarité que des cartons de produits alimentaires de première nécessité ont été préparés et distribués par l’association SIDRA en collaboration avec les équipes d’OPPO. Cette action vise les familles marginalisées qui se trouvent dans une situation encore plus complexe cette année suite aux conséquences qu’a généré la pandémie mondiale de la COVID-19 sur leurs vies au quotidien », indique un communiqué d’Oppo Algérie.

Cette action caritative a été marquée par l’implication des équipes d’OPPO Algérie, pour une action de volontariat digne de ce mois sacré de piété et de partage. « Nous sommes pleinement conscients et au fait du rôle actif que jouent les associations locales, telles que SIDRA, dans la vie quotidienne des citoyens algériens. À travers cette action, nous nous engageons à nous rapprocher d’avantage des familles algériennes surtout en cette période de pandémie. Avec cette opération caritative, ainsi que d’autres à venir dans le futur, nous souhaitons inscrire OPPO Algérie comme une organisation parmi les plus proches des préoccupations de nos concitoyens algériens », a déclaré Mohammed Reda Maamir, Directeur Général Adjoint d’OPPO Algérie.

Rappelons qu’Algerian Food Bank est un projet lancé en 2013 à but non lucratif qui vise à collecter, gérer et partager des denrées alimentaires. Ces denrées sont mises à disposition des plus démunis d’une manière effective et durable.