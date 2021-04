Avec Djezzy « ZID », vous n’aurez rien à ajouter !

Djezzy lance une nouvelle offre qui permet à ses clients de bénéficier de plus de valeur et d'avantages à chaque rechargement.

Avec la nouvelle offre ZID, pour tout rechargement d’un montant entre 50 à 800 DA, chaque Flexy bénéficiera de bonus automatique. Ainsi tout client avec ce nouveau profil bénéficiera sans rien faire de bonus avec sa recharge.

* Avec 50 DA de recharge, recevez 500 Mo, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 50 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 24H.

* Avec 200 DA de recharge, recevez 2 Go, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 200 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 7 jours.

* Avec 400 DA de recharge, recevez 4 Go, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 500 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 15 jours.

* Avec 800 DA de recharge, recevez 8 Go, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 1000 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 30 jours.

En plus de ces avantages, les clients Djezzy ZID pourront bénéficier, pendant la validité de leur rechargement, d’1Go d’internet ou de 200 DA de crédit supplémentaire pour 100 DA.



Djezzy ZID est disponible dans toutes les boutiques Djezzy et les points de vente agréés à travers le territoire national.