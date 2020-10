OPPO A31, le Smartphone qui séduit les algériens !

Vous l’avez aimé ? Nous aussi. Un Smartphone séduisant avec une fiche technique bien lotie… il s’agit du Oppo A31 ‘’Made in bladi’’.

Officialisé fin août, ce premier téléphone arrive après plusieurs mois d’absence à cause de l’épidémie du Coronavirus et un confinement total qui a duré plusieurs semaines… L’expert des selfies revient en force sur le marché algérien. Ce modèle dont le lancement a coïncidé avec la rentrée sociale est désormais en rupture de stock dans plusieurs régions du pays. Victime de son succès, le OPPO A31 est, aujourd’hui, un Smartphone très demandé par le consommateur algérien. Ses caractéristiques techniques y sont pour quelque chose, mais aussi son prix abordable (34 900 Dinars). Pour cette somme, Oppo vous offre une bonne autonomie grâce à une batterie de 4250 mAh.

Ce n’est pas tout, le A31 se distingue par un Triple capteur photo à l’arrière de 12+2+2 mégapixels. Quant à la caméra frontale, elle est de 8MP, ce qui vous permet de prendre de beaux ‘’selfie’’. Cette dernière vient, évidemment, avec tous les ‘effets’ et filtres que propose Oppo sur ses Smartphones. Ce modèle dispose également d’un grand écran de 6.5 pouces et l’avant dernier système d’exploitation de Google, Android 9.0 Pie.



Pour stocker vos fichiers, ce téléphone vous offre 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM.