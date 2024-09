Ooredoo sponsor officiel du CX SUMMIT 2024 dédié à l’expérience client

Portée par son statut d’entreprise versée dans la numérisation en Algérie, Ooredoo a pris part en tant que sponsor, au CX SUMMIT, qui a eu lieu le 18 septembre 2024 à Alger, lequel constitue une occasion pour les entreprises et les professionnels de se rencontrer et de discuter autour des défis et des opportunités susceptibles de hisser l’expérience client.

Lors de cet évènement, la représentante de Ooredoo, Mme Isabelle Hajri, Chief Marketing Officer, a pris part à un panel abordant la thématique : «L’impact du leader dans la définition de l’expérience client», durant lequel elle a exposé l’expérience avérée de Ooredoo dans le domaine du feedback management, de manière générale, et de l’expérience client en particulier.

Un atelier intitulé «Le feedback client en pratique» a également été animé par deux représentants de Ooredoo. Il s’agit de M. Karim Remila, Directeur du service clients, et M. Mohamed El Mahdi Laloui, Directeur adjoint chargé de l’expérience client.

Reconnue pour son expertise numérique et engagée dans la transformation digitale de l’Algérie, Ooredoo a apporté son soutien à cet événement, en ligne avec sa stratégie centrée sur l’amélioration de l’expérience client. Cette participation vise à contribuer à l’élévation des standards du secteur et à faire avancer la transition numérique de l’Algérie.

Il y lieu de noter que la mission principale du CX Summit est de rassembler les passionnés et professionnels du domaine issu de diverses disciplines et industries pour se connecter, apprendre, partager et porter à un niveau supérieur les attentes en matière d’expérience client et de qualité de service.

À travers cet accompagnement, Ooredoo renforce son engagement à contribuer activement à l’essor économique du pays et à soutenir toute initiative visant promouvoir le potentiel de l’Algérie dans les différents secteurs.