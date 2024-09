Huawei lance deux nouvelles tablettes MatePad Pro 12X et 12 Pro

Le fabricant chinois Huawei lance deux nouvelles tablettes intégrant des fonctionnalités pour la productivité et la créativité. Ces dernières sont conçues pour répondre à un large public que ça soit aux professionnels ou à des utilisateurs débutants.

Huawei présente deux nouvelles tablettes sur la famille Matepad, qui porteront le nom de Huawei MatePad Pro 12,2 pouces et MatePad 12X. Ces dernières se distinguent par des écrans innovants et des outils de productivité avancés s’adressant à un public varié.

La tablette MatePad Pro 12,2 pouces se revendique comme une tablette haut de gamme avec son écran OLED PaperMatte de 12,2 pouces, tandis que la MatePad 12 X est conçue pour les jeunes utilisateurs, avec un design léger et un écran PaperMatte offrant des couleurs vives et une haute résolution.

La MatePad Pro 12,2 Pouces propose des caractéristiques adaptées aux professionnels avec un clavier Huawei Glide Keyboard 2-en-1 qui permet d’ajouter un stylet pour dessiner ou prendre des notes. L’application GoPaint incluse offre des outils de création numérique interactifs, comme des pinceaux simulant des textures réalistes. Il permet également de se rechargent rapidement grâce au SuperCharge 100 W et est affichée au prix de 849,99 Euros.

La MatePad 12 X quant à elle vise une clientèle plus jeune et innovatrice. Elle intègre des outils comme HUAWEI Notes, qui facilite la prise de notes et le multitâche avec des fonctions d’écran partagé. L’application GoPaint permet aux utilisateurs de profiter de plus de 150 pinceaux numériques professionnels et de textures ajustables. Elle est affichée au prix de 699,99 euros.