BOMARE COMPANY, sous sa marque commerciale STREAM participe au World Cleanup Day

BOMARE COMPANY, sous sa marque commerciale STREAM, est fière d'annoncer sa participation en tant que sponsor du World Cleanup Day. Cet événement, organisé en collaboration avec l’association Plogging Association Algeria, s'est tenu le vendredi 20 septembre 2024 à la plage Serkouf, Ain Taya, de 9h00 à 15h00. Plus de 200 participants, incluant des employés de BOMARE COMPANY, des bénévoles, des membres d’associations locales ainsi que des citoyens engagés, se sont réunis pour cette grande opération de nettoyage, ayant pour objectif la protection de l’environnement marin et côtier.

L’initiative « World Cleanup Day » représente une occasion pour BOMARE COMPANY, sous sa marque commerciale STREAM, de renforcer son engagement dans la lutte contre la pollution plastique et de contribuer activement à la protection de l’environnement en Algérie.

L’entreprise s’engage depuis plusieurs années dans des actions de responsabilité sociétale visant à promouvoir des initiatives locales pour protéger l’environnement et encourager un développement durable. STREAM est également reconnue pour ses produits innovants et de qualité, conformes aux normes internationales, notamment grâce à sa certification RoHS. Cette participation au World Cleanup Day illustre une fois de plus l’engagement de BOMARE COMPANY pour un avenir plus vert et une prise de conscience collective pour un monde plus propre.