Ooredoo Sponsor de la grande finale d’Algeria Startup Challenge 2020

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité et l’innovation et accompagne, en tant que sponsor officiel, les porteurs de projets de startup lors de la grande finale de la compétition « Algeria Startup Challenge » qui s’est tenue samedi 19 décembre 2020 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger.

Sous le parrainage du Ministère Délégué chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups, cette compétition nationale, initiée par de jeunes entrepreneurs avec le soutien de l’entreprise Capcowork, a pour but d’encourager les porteurs de projets et de solutions innovantes. Cette initiative vise à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation dans le cadre d’une compétition entre startups sélectionnées à travers tout le territoire national.

A cette occasion, le directeur Général de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accompagner les jeunes porteurs de projets Algériens, lors de cette prestigieuse compétition dans sa deuxième édition. Je tiens à réitérer également la volonté de Ooredoo à promouvoir l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes et à encourager l’émergence de jeunes talents algériens en les accompagnant dans la concrétisation de leurs idées. Ooredoo à travers ses nombreux programmes d’appui à l’entreprenariat a toujours promu l’innovation en Algérie. Avec notre expérience et expertise dans la digitalisation, nous continuerons à soutenir toutes les initiatives œuvrant pour l’émergence d’un écosystème et d’une industrie du contenu, basée sur l’intelligence, la connaissance et la compétence locale ».

La participation de Ooredoo à « Algeria Startup Challenge » s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des porteurs de projets innovants et de création d’un contenu digital « Made in Algeria » à travers ses programmes Start (tStart et iStart) lancés en 2013 et qui ont permis l’accompagnement de 29 startups technologiques dont une vingtaine hébergées dans les incubateurs Ooredoo, la formation de 5400 jeunes, la création de 20 prototypes d’objets connectés au sein de son laboratoire d’innovation et de 273 applications mobiles ayant généré plus de 2 millions de téléchargements.

A travers ces initiatives novatrices, Ooredoo, réitère son engagement et soutien à la promotion et création d’une industrie digitale locale.