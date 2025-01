Ooredoo souhaite Assegwas Ameggaz aux Algériens

Ooredoo célèbre avec fierté le Nouvel An Amazigh 2975, héritage culturel ancestral, et présente au peuple algérien ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

Yennayer, le premier jour de l’an berbère, qui coïncide avec le 12 janvier du calendrier grégorien, constitue bien plus qu’une simple date : il symbolise le renouveau, l’espoir et la continuité d’un héritage millénaire.

Dans son message de vœux à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « En ce début d’année Amazighe 2975, je tiens à adresser en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo nos vœux de santé et de prospérité au peuple algérien. « Yennayer » constitue une célébration significative qui incarne la transmission intergénérationnelle d’un patrimoine millénaire. Cette fête est un moment précieux où la société algérienne honore ses racines ancestrales tout en célébrant sa richesse culturelle. »

Entreprise socialement responsable, Ooredoo démontre son attachement aux valeurs algériennes et témoigne de sa volonté d’honorer le patrimoine culturel algérien dans toute sa diversité.