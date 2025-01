Le Groupe Télécom Algérie sponsor du Salon national de la micro-activité

Le Groupe Télécom Algérie (GTA) a annoncé sa participation en tant que sponsor à la première édition du Salon national de la micro-activité, qui se tient du 9 au 12 janvier en cours à Alger, indique jeudi le groupe dans un communiqué.

« Dans le cadre de son engagement constant en faveur des initiatives nationales et de la promotion de l’entrepreneuriat, le GTA a le plaisir d’annoncer sa participation en tant que sponsor « Platinum » à la première édition du Salon national de la micro-activité pour l’année 2025″, précise la même source.

Placé sous le haut patronage du ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, cet événement est organisé par l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) sous le thème : « Le microcrédit un levier pour la création d’activités économiques », et se tiendra du 9 au 12 janvier 2025 au Palais des expositions, pavillon « Casbah ».

Le GTA « salue l’importance de cet événement qui réunira environ 200 bénéficiaires ainsi que des représentants de startups et de micro-entreprises issues de diverses wilayas », relève le communiqué, ajoutant que « l’événement mettra en avant la diversité des secteurs d’activité, tels que l’agriculture, l’artisanat, l’industrie de transformation, le recyclage, et la pêche maritime ».

« Le soutien du Groupe Télécom Algérie à ce salon reflète sa conviction profonde dans le rôle central des micro-entreprises et des startups dans la réalisation d’un développement durable et innovant et témoigne de sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’esprit entrepreneurial et créatif chez la jeunesse algérienne ».

Le Groupe Télécom Algérie a, enfin, invité le grand public à visiter le salon « pour découvrir les expériences inspirantes des entrepreneurs participants et profiter des activités et formations organisées en marge de cet événement ».