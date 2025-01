Algérie Télécom lance MOOHTARIF : Une offre dédiée aux TPE et professions libérales

Algérie Télécom dévoile sa nouvelle offre MOOHTARIF, spécialement conçue pour répondre aux besoins des très petites entreprises (TPE) et des professions libérales.

Ce pack combine des services de téléphonie fixe et d’internet haut débit, adaptés à leurs exigences professionnelles spécifiques.

Une offre personnalisée selon la technologie disponible

Le pack MOOHTARIF est proposé en fonction des technologies disponibles dans chaque zone de couverture : ADSL, VDSL, ou Fibre optique. Les détails des tarifs et des conditions varient en fonction de l’éligibilité des souscripteurs :

Pour les clients éligibles à Idoom Fibre :

Modem Fibre optique : 14 200 DA

: 14 200 DA Frais d’installation : 6 000 DA

: 6 000 DA Avantage : Le modem et l’installation sont offerts pour toute souscription de 3 mois ou plus.

Pour les clients éligibles à Idoom ADSL & VDSL :

Modem : À la charge du client

: À la charge du client Frais d’installation : 2 000 DA

: 2 000 DA Avantage : L’installation est gratuite pour toute souscription de 3 mois ou plus.

Encouragement à l’adoption du paiement électronique

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation, Algérie Télécom offre des avantages supplémentaires aux clients justifiant l’utilisation du paiement électronique dans leur activité professionnelle. Pour bénéficier de ces avantages, les clients doivent présenter une attestation délivrée par Algérie Poste ou une banque affiliée.

Pour les clients Idoom Fibre : Le modem Fibre optique et l’installation sont gratuits, sous réserve d’une souscription d’un mois minimum selon le débit choisi.

: Le modem Fibre optique et l’installation sont gratuits, sous réserve d’une souscription d’un mois minimum selon le débit choisi. Pour les clients Idoom ADSL & VDSL : L’installation est gratuite, sous réserve d’une souscription d’un mois minimum selon le débit choisi.

Un engagement en faveur de la transition numérique

Avec l’offre MOOHTARIF, Algérie Télécom réaffirme sa volonté d’accompagner les TPE et professions libérales dans leur transition numérique. En proposant des solutions de connectivité performantes et adaptées, l’entreprise contribue activement à moderniser les activités économiques et à renforcer leur compétitivité.

Ce lancement s’inscrit dans la vision stratégique d’Algérie Télécom visant à encourager l’innovation technologique et l’intégration numérique au sein des entreprises algériennes.