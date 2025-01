BaridiMob : Algérie Poste rassure ses clients après des dysfonctionnements de l’application

Le directeur général d’Algérie Poste, Louaï Zidi, a tenu à rassurer les utilisateurs de l’application BaridiMob concernant les dysfonctionnements récemment observés lors des virements de compte à compte. Ces perturbations, selon lui, sont dues à une opération de mise à jour et de maintenance destinée à optimiser les performances de l’application. Il a garanti que tous les virements en instance seront traités et disponibles au plus tard mardi prochain.

Lors d’une conférence de presse dédiée aux « transactions en instance sur BaridiMob », Louaï Zidi a expliqué que les dysfonctionnements relevés concernaient uniquement les opérations de transfert de compte à compte. Ces interruptions temporaires sont liées à la mise à jour de l’application et à la maintenance de la base de données, visant à améliorer l’expérience utilisateur et à répondre aux exigences d’un nombre croissant d’utilisateurs.

Le directeur général a rappelé que l’application BaridiMob offre une large gamme de services, notamment le rechargement mobile et internet ainsi que le paiement des factures. Il a précisé que ces fonctionnalités n’ont pas été affectées par les perturbations, qui se limitent exclusivement aux transferts de fonds entre comptes.

En présentant ses excuses aux clients pour les désagréments causés, Louaï Zidi a assuré que l’application est sécurisée et que toutes les opérations comptables enregistrées restent intactes. Il a également souligné que cette mise à jour est essentielle pour optimiser les performances de BaridiMob et accompagner sa croissance.

Enfin, il a annoncé que d’autres améliorations et développements de l’application sont prévus tout au long de l’année. Ces nouveautés incluront des options visant à simplifier davantage les transactions et à réduire les déplacements des citoyens, renforçant ainsi le rôle de BaridiMob comme outil essentiel de gestion quotidienne.

Algérie Poste réitère son engagement à offrir des solutions modernes, fiables et accessibles à ses clients, tout en s’efforçant d’améliorer continuellement ses services numériques.