Ooredoo se solidarise avec les sinistrés des incendies de forêts d’El Tarf et Souk-Ahras

Ooredoo fait une donation financière pour l’achat de médicaments, de produits parapharmaceutiques et autres effets de première nécessité

Ooredoo, société citoyenne et socialement responsable, se joint à l’élan national de solidarité avec les sinistrés des incendies ayant touché les wilayas d’El Tarf et Souk Ahras et annonce une donation financière pour l’achat de médicaments, de produits parapharmaceutiques et autres effets de première nécessité tels que les matelas et les couvertures.

Cette opération de solidarité est menée conjointement avec deux organismes caritatifs partenaires impliqués dans l’entraide sociale et le travail humanitaire : la Fondation Ness El Khir et l’Association Nationale du Volontariat.

Le coup d’envoi de la caravane de solidarité a été donné ce mercredi 24 août 2022, depuis l’Etablissement Public Hospitalier d’El Tarf en présence des représentants des autorités locales, des cadres et employés bénévoles de Ooredoo ainsi que des membres et des volontaires des deux associations partenaires.

L’initiative solidaire a débuté par la donation à l’hôpital de la ville d’El Tarf d’un important lot de médicaments et de produits parapharmaceutiques pour le traitement des brulés avec la participation de la Fondation Ness El Khir et s’est poursuivie par la remise d’effets de première nécessité tels que des matelas et des couvertures aux sinistrés des localités d’El Malha et El Kala en collaboration avec l’Association Nationale du Volontariat.

Lors de cette visite de solidarité, la délégation composée de M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives à Ooredoo et des représentants de l’Association Nationale du Volontariat et de la Fondation Ness El khir ont été reçus par le Wali d’El Tarf, M. Harfouche Ben Arar au siège de la wilaya.

Le lendemain jeudi 25 août, l’opération de solidarité sera élargie à la wilaya de Souk Ahras où une aide d’urgence sera distribuée aux sinistrés.

D’autres part, société responsable par excellence, Ooredoo a impliqué ses employés dans cette action de solidarité, notamment dans la distribution des aides aux bénéficiaires dans les régions sinistrées en collaboration avec la section syndicale UGTA et le Comité de Participation de l’entreprise.

Dans son message à l’occasion de cette opération citoyenne, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Ooredoo tient à exprimer sa pleine solidarité avec les sinistrés des incendies et présente ses condoléances les plus attristées aux familles de victimes qu’Allah ait leur âme. Sans hésitation, Ooredoo a répondu présent à cet appel du cœur en soutenant le mouvement associatif national pour aider les citoyens touchés par cette tragédie. Ooredoo demeure engagée à encourager ses initiatives de solidarité particulièrement dans ces conjonctures difficiles qui en appelle à la conjugaison de tous les efforts. La dimension citoyenne qui nous anime constitue l’une des principales valeurs sur laquelle repose notre stratégie de responsabilité sociétale. Il est tout naturel pour nous d’apporter notre aide aux victimes afin d’atténuer un tant soit peu l’impact de cette tragédie. Je salue le noble travail des bénévoles et des humanitaires. »

Pour sa part, Mme Dounia Larnache, Présidente par intérim de la Fondation Naes El Khir a déclaré : « Suite aux incendies qui ont touché les régions de l’est du pays, la Fondation Ness El Khir a mis en place une cellule d’urgence Ness El Khir pour les secours et l’assistance en lançant une campagne nationale de solidarité pour acquérir des produits parapharmaceutiques et médicaux, en soutien à nos collègues des services de santé et de prévention, des habitants et des sinistrés. Et suite à la réussite de nos précédents partenariats avec l’entreprise Ooredoo et son soutien à nos projets de solidarité et aux citoyens en toutes circonstances, nous organisons en partenariat une caravane de solidarité constituée d’une aide d’urgence au profit de l’hôpital d’El Tarf et des citoyens touchés par les derniers incendies.»

De son côté le Président de l’Association Nationale du Volontariat M. Ahmed Malha a déclaré : « Les incendies qui ont touché certaines régions d’Algérie la semaine dernière, nous interpellent pour faire preuve de solidarité avec la population touchée par cette catastrophe et prier pour les victimes qu’Allah leur accorde Sa Sainte Miséricorde. Dans ce cadre, nous saluons les efforts de Ooredoo pour son soutien au travail humanitaire et au bénévolat ainsi que sa solidarité en de plusieurs occasions ce qui traduit sa Responsabilité sociétale et la solidité de son partenariat avec les organisations de la société civile, qui constitue la base de la maturité et du développement des sociétés. Je remercie tous les bénévoles de l’Association Nationale du Volontariat à travers l’Algérie pour leur disponibilité constante à rendre service à la communauté en toutes circonstances et en cas de besoin.»

Pour rappel, dans le cadre de ses activités de responsabilité Sociétale, Ooredoo a entrepris de nombreux projets caritatifs et humanitaires menés en partenariat avec Ness El Khir Fondation notamment la Solidarité Ramadhan à travers 10 wilayas, et avec l’Association Nationale du Volontariat dans des projets de reboisement de forets à Ain Defla ainsi que le nettoyage des forets et des plages à Alger et Mostaganem.

Ooredoo confirme ainsi sa dimension d’entreprise citoyenne et socialement responsable par un engagement continu dans l’encouragement des initiatives et des projets en faveur de la société algérienne.