Oppo Algérie met en valeur son service Après-vente

Le secteur de la téléphonie mobile en Algérie connait une crise sans précédent et les utilisateurs peinent à trouver de nouveaux modèles à acquérir. Une telle situation les oblige à garder longtemps leurs anciens mobiles, ce qui implique un entretien en continue pour éviter d’éventuels pannes. Sur ce chapitre la marque Oppo offre une tranquillité d'esprit aux utilisateurs en mettant à leur disposition un service après-vente de qualité et adapté à leurs besoins.

À l’ère de la digitalisation, les smartphones font, aujourd’hui, partie intégrante de notre quotidien. Qu’il s’agisse de faciliter la communication, d’accéder à internet ou faire des achats, les smartphones ont désormais de multiples applications et fonctions. De la consultation en ligne au commerce électronique, en passant par le jeu, il est désormais difficile de s’en passer. Les smartphones deviennent ainsi les fervents compagnons de nos vies quotidiennes que nous baladons avec nous toute la journée. Néanmoins, il suffit d’une fausse manipulation, d’un manque de vigilance pour se retrouver démuni de son compagnon. Et on se retrouve (très) souvent à chercher un réparateur, avec le risque de passer des jours voire des semaines sans son smartphone, de voir nos données personnelles divulguées, de payer cher la réparation de se retrouver avec des pièces qui ne sont pas d’origine et qui auront tendance à empirer la situation. Il va sans dire que prendre en compte la présence d’un service après-vente du constructeur lorsqu’on choisit son smartphone, n’est pas la première chose à laquelle on pense forcément.

Consciente de l’importance que relève la présence des smartphones dans la vie de tous les jours et que des accidents peuvent vite se produire, OPPO offre aux utilisateurs de smartphones une tranquillité d’esprit en mettant à leur disposition un service après-vente de qualité et adapté à leurs besoins.

Le centre de service après-vente d’OPPO compte en Algérie plusieurs centres situés dans les grandes villes du pays ainsi que des points de relais disponibles dans toutes les wilayas. Il permet ainsi aux utilisateurs de se déplacer facilement. Peu importe où l’utilisateur se trouve, il pourra confier son appareil à des experts opérants dans l’un des magasins de téléphonie agréés par OPPO.

Pour avoir connaissance du centre de service ou du point de relais le plus proche, OPPO met à disposition des utilisateurs un service d’assistance disponible sur le numéro 3313. Les équipes d’OPPO se chargeront de les orienter et de répondre à toutes leurs questions.

Pour ceux qui se déplacent au niveau des centres de service, OPPO offre une réparation Flash Fix d’une heure, depuis juillet 2021 qui vise à maximiser l’efficacité de la réparation et à minimiser le temps d’attente.

De nos jours, les smartphones contiennent l’essentiel de nos données personnelles, leur protection devient vitale. OPPO accorde une importance capitale à la confidentialité et applique un service de réparation transparent qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à chaque détail de la réparation et de les protéger des fuites des données personnelles telles que les numéros de téléphone, messages.. ainsi que d’autres informations sensibles. Dans la mesure où les équipes d’OPPO ont signé une lettre confidentielle et tous les services sont contrôlés par des caméras, la protection des données personnelles des utilisateurs n’est donc plus une préoccupation.

Le support technique du Service OPPO apporte la tranquillité d’esprit et permet de rester connecté pour tirer le meilleur parti de nos smartphones plus longtemps grâce à une équipe qualifiée.

Les centres de service officiels d’OPPO fournissent des services tels que les réparations, les mises à jour de logiciels, les demandes de service, les consultations, l’inspection des appareils et bien d’autres services adaptés aux besoins de chaque utilisateur en fournissant des pièces de rechange d’origine.

Le plus souvent c’est l’écran qui se casse, c’est pour cette raison que OPPO a développé le “OPPO Care Product” qui permet aux utilisateurs de bénéficier de 6 mois d’extension de garantie sur le smartphone ou 6 mois de protection de l’écran.

En plus des services après-vente, les utilisateurs peuvent profiter d’avantages exclusifs tous les 10 au 12 du mois, au niveau des centres de service OPPO tels que des frais de main-d’oeuvre gratuit, service de nettoyage du téléphone gratuit, mise à jour gratuite du logiciel, film de protection gratuit, remise sur la maintenance et accessoires de téléphone. Pour en savoir plus sur ces avantages, veuillez consulter le site https://support.oppo.com/dz/serviceday/.

OPPO continue ainsi à repousser les limites de la qualité et du design, en offrant une expérience centrée sur l’humain qui dépasse les attentes des clients et permet aux utilisateurs d’améliorer leur quotidien grâce à la technologie. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.oppo.com/dz/ ou suivez-nous sur @OPPOCare.