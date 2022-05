Ooredoo rend un vibrant Hommage à la défunte Aïcha Barki pour son combat contre l’analphabétisme

Entreprise citoyenne très engagée aux côtés de ses partenaires, Ooredoo se joint à l’Association Algérienne d’Alphabétisation « IQRAA » et organisent conjointement un hommage en commémoration du troisième anniversaire de la disparition de la défunte Mme Aicha Barki, la fondatrice et ancienne Présidente de l’Association IQRAA et symbole de la lutte contre l’analphabétisme en Algérie.

Cet évènement a été une occasion d’évoquer et de rappeler l’étroite collaboration entre les deux partenaires depuis plus d’une quinzaine d’années traduites par la réalisation d’une multitude de projets communs à travers les différentes régions du pays.

Une délégation de Ooredoo et de l’Association « Iqraa », représentée respectivement par M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives ainsi M. Hocine Khelid, Président de l’association « Iqraa » s’est rendue hier, samedi 28 mai 2022, dans la ville natale de la défunte Barki, dans la commune de Ain Bessam relevant de la wilaya de Bouira où elle a été reçue par les autorités locales et des membres de la famille de la défunte.

La présence de la délégation dans la wilaya de Bouira a été une opportunité de se rendre, en compagnie des représentants des autorités locales, pour visiter le Centre d’Apprentissage, de Formation et d’Insertion de la Femme (AFIF) de Ain Bassam, qui a été inauguré en 2018 conjointement par la défunte Aicha Barki, Présidente de l’Association IQRAA ainsi que des représentants de Ooredoo.

Durant cet événement, des proches et des amis de la regrettée Barki, ainsi que le représentant de Ooredoo, M. Djezairi et le Président de l’Association « Iqraa », M. Khelid ont apporté leurs témoignages sur le riche parcours et le long combat mené par la regrettée Barki dans la lutte contre l’analphabétisme en Algérie.

Il y lieu de rappeler que Ooredoo et l’Association IQRAA œuvrent depuis 2006, dans le cadre de leur partenariat stratégique, pour la lutte contre l’analphabétisme en Algérie à travers la concrétisation de nombreuses actions et de projets conjoints, notamment avec la défunte Aicha Barki. Il s’agit entre autres de la construction et la dotation en équipements pédagogiques de cinq centres d’apprentissage, de formation et d’insertion de la femme (AFIF) à El Khroub (Constantine) en 2009, Temacine (Ouargla) en 2013, Ouled Yahia Khadrouche (Jijel) en 2015, Tizi Ouzou en 2016 et à Ain Bassam (Bouira) en 2018.

La collaboration à long terme entre Ooredoo et l’association IQRAA s’est soldée par l’instauration en 2013 du Prix Ooredoo d’Alphabétisation, qui se veut une compétition qui récompense les personnes, les institutions, les organisations et les associations, publiques ou privées, ayant contribué de manière significative aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie. Ainsi, depuis sa création, cinq (5) éditions ont été organisées conjointement par Ooredoo « Iqraa » durant les années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019.

Cet hommage rendu à l’une des figures les plus engagées en Algérie dans la lutte contre l’analphabétisme témoigne de l’engagement de Ooredoo en tant qu’entreprise socialement responsable vis-à-vis de ses partenaires et réaffirme sa volonté d’accompagner l’association « Iqraa » dans ses nobles missions de lutte contre l’ignorance et la promotion du savoir et de la connaissance.