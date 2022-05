Focaliser sur la promotion des services des télécommunications électroniques selon les besoins des clients

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur œuvrait à la promotion des services des télécommunications électroniques conformément à une stratégie "intégrée" et selon les besoins des clients.

« L’accès aux services des télécommunications électroniques de très haute qualité exige le recours aux dernières technologies et la modernisation des infrastructures selon les normes en vigueur à l’échelle international, notamment en matière de téléphonie fixe et mobile et du réseau internet », a fait savoir M. Bibi Triki lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales sur plusieurs membres du Gouvernement.

Rappelant, dans ce sens, les mesures prises pour le développement du réseau des télécommunications grâce aux techniques de la fibre optique, outre les projets modernes visant à améliorer le service de l’internet fixe, le ministre a relevé les efforts de son secteur pour le raccordement de tous les pôles urbains à la fibre optique en vue de l’amélioration du service et de l’augmentation du débit.

Concernant l’amélioration du service de téléphonie mobile, le premier responsable du secteur a insisté sur l’importance de « rationnaliser l’utilisation des fréquences par les opérateurs et de fournir le service de très haut débit en mettant en place des dispositions incitatives aux opérateurs dans ce domaine ».

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur l’impératif d’améliorer le service par les opérateurs à travers « le respect du cahier de charges, notamment en ce qui concerne la 4G, outre la protection des droits de l’abonné ».

Répondant à une question sur l’accélération de la réalisation de parcs technologiques dans les wilayas d’Alger, d’Oran, de Annaba et de Ouargla, le ministre a rappelé toutes les études réalisées par l’Agence nationale des parcs technologiques (ANPT), notamment celles relatives à l’aménagement des terrains devant accueillir ces projets. (APS)