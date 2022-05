TikTok officialise l’arrivée d’abonnements payants

Le géant réseau social chinois TikTok va bientôt lancer les abonnements payants comme avec Twitch. Des tests en version bêta seront lancés dès ce 26 mai avec des prix débutant à 4,99 dollars et pourront monter jusqu'à 24,99 dollars par mois. Il faudra avoir au moins 1000 abonnés pour être éligible et avoir au moins 18 ans pour pouvoir s’abonner.

Annoncé depuis plusieurs fois via une fuite, les abonnements payants sur TikTok viennent d’être officialisés via un blog dédié et une vidéo de promotion. A partir de ce 26 mai, quelques utilisateurs pourront tester cette nouvelle fonctionnalité en version bêta.

Pour le moment, il faudra recevoir une invitation de la part d’un influenceur pour rejoindre le programme, et profiter d’un certain nombre d’avantages. Pour être éligible, chaque influenceur devra avoir au minimum 1000 abonnés. Seuls les abonnés de plus de 18 ans pourront également envoyer de l’argent à leurs influenceurs.

Concernant les prix de ces abonnements, ils débuteront à 4,99 dollars par mois et pourront aller jusqu’à 24,99 dollars. Des avantages seront ainsi offerts aux abonnés payants comme des emotes spéciales dans le chat des Lives, ou encore des badges spécifiques à chaque influenceur.