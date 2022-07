Ooredoo fait une donation conséquente au profit des enfants orphelins

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo poursuit ses actions à Responsabilité Sociétale et annonce la donation d’une enveloppe financière conséquente repartie sur plusieurs Associations activant dans le domaine de la protection et la prise en charge des enfants orphelins.

Ce montant a été collecté grâce à l’offre promotionnelle lancée par Ooredoo durant le mois de Ramadhan dernier. En effet, pour chaque opération de rechargement de 1500 DA et plus effectuée par le client, Ooredoo s’était engagée à reverser 30 DA au profit des enfants orphelins.

C’est ainsi que Ooredoo a octroyé des aides financières à différentes associations, notamment l’Association Nationale de Bienfaisance « Kafil Yatim », l’Observatoire National des Droits de l’Enfance, l’Association Dar Essalam « li riayati el aytam » (pour la prise en charge des orphelins) de Ain Taya, l’Association des Handicapés Moteurs « El Amel oua 3amel » (Espoir et Travail) de Bab El Oued, l’Association El Ghaith de Bordj Bou Arreridj et la Fondation Nationale pour la Promotion de la Santé et le Développement de la Recherche (FOREM / Projet destiné aux enfants orphelins).

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Ooredoo est très honorée de remettre cette contribution financière à différentes associations nationales afin de leur permettre d’assurer un accompagnement social sous toutes ses formes aux enfants orphelins. Le soutien au mouvement associatif est l’une des valeurs des plus importantes dans la stratégie de Ooredoo en termes de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise d’où son engagement tous azimuts pour venir en aide aux franges vulnérables de la société. Ooredoo saisit cette occasion pour réitérer son engagement à rééditer ces opérations de collecte de fonds durant les mois de Ramadhan et les consacrer aux actions humanitaires et de mécénat. »

A noter aussi que Ooredoo et l’Organe National pour la Protection et la Promotion de l’Enfance lanceront prochainement, à travers les différentes régions du pays, une multitude de projets liés à l’enfance de manière générale et aux enfants orphelins en particulier.

A travers cette action humanitaire, Ooredoo confirme sa dimension citoyenne fortement engagée dans les actions à caractère social et caritatif.