Ooredoo et le CRA lancent une caravane de solidarité au profit des sinistrés des wilayas touchées par les incendies

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne et socialement responsable, Ooredoo se solidarise avec les sinistrés des incendies et lance, en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien, une caravane de solidarité comprenant des effets de première nécessité aux familles sinistrées dans les wilayas de Bouira, Bejaia et Jijel.

Le coup d’envoi de cette caravane d’aides humanitaires a été donné ce jeudi 26 juillet 2023, par la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem Hamlaoui et du représentant de Ooredoo, M. Hakim Benyahia, Directeur adjoint des Relations Presse, depuis le Centre de Réponse Rapide aux Catastrophes de Sidi Rached, dans la wilaya de Tipaza.

A l’occasion du lancement de cette caravane de solidarité, M. Roni Tohme, le Directeur général par intérim de Ooredoo, a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par les conséquences dévastatrices de ces incendies ayant endeuillé différentes wilayas du pays. La culture de la solidarité fait partie des valeurs intrinsèques des employés de Ooredoo, qui le démontrent notamment lors des catastrophes naturelles. À travers cette action humanitaire aux côtés du Croissant Rouge Algérien, Ooredoo entend témoigner sa solidarité et apporter aide et réconfort aux familles sinistrées des wilayas touchées par ces incendies. »

De son côté, la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem Hamlaoui a déclaré : « Nous tenons à exprimer nos remercîments à Ooredoo pour sa générosité ainsi que sa valeureuse contribution dans cette opération à caractère humanitaire. Le Croissant rouge et Ooredoo ont accompli, grâce à leur partenariat de longue date, de multiples actions en faveur des franges des plus vulnérables de la société, et ont toujours répondu présent dans les moments les plus difficiles provoqués notamment par les catastrophes naturelles. A travers cette action de solidarité, nous aspirons à apporter un soutien indéfectible pour les populations des wilayas touchées par ces incendies. »

Il y a lieu de noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de partenariat, signé par Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien en vertu duquel, Ooredoo s’engage à accompagner le CRA dans ses nobles missions au profit de la société algérienne, à travers la concrétisation d’autres projets humanitaires et caritatifs, et la mise en place d’un programme d’actions communes s’inscrivant dans le cadre de la solidarité nationale.

Pour rappel, Ooredoo a lancé avec la participation de la fondation Ness El Khir et l’Association Nationale du Volontariat, en août 2022, une opération similaire à travers le lancement d’une caravane de solidarité en faveur des sinistrés des wilayas d’El Tarf et Souk Ahras composés d’un important lot de médicaments, de produits pharmaceutiques et autres effets de première nécessité tels que les matelas et les couvertures.

A travers cette initiative citoyenne et humanitaire, Ooredoo confirme une fois de plus son engagement actif au sein de la société algérienne.