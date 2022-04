Ooredoo dévoile son bilan financier du 1er trimestre 2022 : la progression continue

Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu publics ses résultats financiers du premier trimestre 2022, avec des indicateurs pour Ooredoo Algérie en progression par rapport à la même période de l’année 2021.

Cette courbe ascendante des résultats pour Ooredoo Algérie, s’est concrétisée grâce à la stratégie innovante de l’entreprise basée notamment sur la transformation digitale.

En chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 21.1 milliards de dinars algériens fin mars 2022, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période l’année 2021.

Le nombre de clients a quant à lui atteint 12.9 millions d’abonnés à fin mars 2022, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période de l’année 2021.

Au premier trimestre de 2022, le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) s’est établi à 8 milliards de dinars algériens, contre 6.9 milliards à la même période l’année 2021, soit une croissance de 17%.

Pour ce qui est des investissements, Ooredoo Algérie a consacré 3 milliards de dinars algériens, notamment pour accompagner sa politique de la transformation digitale, soit une augmentation de 106% par rapport à la même période de l’année dernière.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo Algérie entame l’année 2022 avec des indicateurs financiers positifs. Nous avons doublé le volume des investissements durant le 1er trimestre 2022, passant de 1,5 milliards de dinars à 3 milliards de dinars algériens, soit une augmentation de 106%. Ooredoo s’engage à offrir une meilleure expérience client avec des offres et solutions innovantes et à la hauteur de leurs attentes et exigences. Ooredoo compte poursuivre ses succès en consacrant des investissements capables de hisser notre compagnie à des niveaux supérieurs. Nous réaffirmons également notre volonté à soutenir la stratégie de digitalisation en Algérie et de contribuer fortement au développement de l’économie numérique. »



Suite à ses résultats financiers positifs, Ooredoo s’engage à continuer dans cette lancée positive et consolider son positionnement de leader technologique sur le marché algérien à travers des investissements technologiques de pointe et une meilleure prise en charge de ses clients.