Gaming Ramadan 2022 : Rendez-vous avec les champions algériens de League of Legends et Street Fighter

À l’occasion du mois sacré du ramadan 2022, ESPORTDZ organise en partenariat avec Laser Strike DZ de Cheraga l’événement Ramadan Gaming. Du 21 jusqu’à la fin du mois, des animations et des compétitions gaming sont organisées chaque soirée au Laser Strike DZ de Cheraga avec des cadeaux à remporter.

Tous les gamers d’Alger et sa région ainsi que les amateurs de jeux vidéo sont invités à venir participer à 2 compétitions organisées pendant l’événement sur les jeux Street Fighter V (PlayStation 4) et League of Legends (PC). Les participants sont invités à venir tenter leur chance pendant l’événement et peut-être gagner différents cadeaux dont des ordinateurs portables, des casques audio, des sacs à dos et d’autres dotations. D’autres animations sont accessibles tel que le laser game, le baby foot, le billard, ainsi que des espaces VR et LAN accessibles à tous.

Yacine Tahari, représentant de ESPORTDZ déclare que « Le mois sacré du Ramadan est la période préférée de tous les gamers algériens ! Beaucoup attendant cette période pour faire des titres qu’ils ont gardé pour cette occasion afin de passer le temps et d’oublier le jeûne. Nous nous sommes rapprochés du Laser Strike DZ, espace dédié aux gamers dans la région de l’ouest d’Alger, afin de proposer aux fans de jeux vidéo et aux familles un endroit pour se retrouver avec leurs amis pendant le mois de ramadan. Nous espérons qu’ils seront nombreux à venir nous rejoindre. »

Les finales des compétitions seront organisées ce vendredi 29 avril au niveau de l’espace gaming du Laser Strike DZ à partir de 22 heures. Les meilleurs champions algériens de Street Fighter V et League of Legends seront présents pour offrir des matchs de qualité et les meilleurs joueurs de la soirée pourront repartir avec des dotations offertes par les sponsors de l’événement.