Ooredoo Algérie fait un don de 36900 masques en faveur du secteur de la santé

Ooredoo participe aux efforts consentis par le gouvernement afin de faire face à la crise sanitaire et annonce une nouvelle opération en faveur du secteur de la santé.

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo annonce la mise à disposition de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) de pas moins de 36 900 masques de type FFP2 et des masques à trois plis et ce pour soutenir les besoins du personnel du secteur de la santé et des hôpitaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

A cette occasion, le Directeur Général Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Il est de notre devoir en tant qu’opérateur économique et entreprise citoyenne de répondre présent aux côtés des Algériens pour continuer à soutenir les efforts de la lutte contre cette pandémie et ainsi répondre à travers ce don aux besoins des hôpitaux et du personnel soignant en première ligne face à l’épidémie. ».

A travers cette opération citoyenne, Ooredoo réitère son engagement indéfectible envers le secteur de la santé et de la population algérienne notamment en ces temps de crise sanitaire.