Ooredoo accompagne l’opération de nettoyage des quartiers et des plages d’Alger

Résolument engagée dans le développement durable et la responsabilité sociétale, Ooredoo accompagne l’opération de nettoyage des quartiers et des plages de la capitale algérienne organisée les 8 et 9 août.

Lancée sous l’égide de la Wilaya d’Alger et en partenariat avec le Forum de l’économie durable (SEF), et en écho à son slogan ‘’ »نتعاونوا شويا حومتنا تبقى نقية (Main dans la main, notre quartier demeure propre), cette opération qui a démarré le jeudi 8 août dans 14 points focaux de communication, de sensibilisation et d’orientation couvrant les 57 communes d’Alger vise à sensibiliser le citoyen quant à la propreté et la salubrité de l’environnement et à améliorer le cadre de vie urbain dans la capitale.

Fier de participer à cette opération écocitoyenne, Ooredoo a eu le privilège de collaborer avec les autorités locales pour organiser, dans la matinée du 8 aout, un événement précurseur au lancement officiel de cette vaste campagne de nettoyage.

Le pré-lancement de cette action s’est déroulé a proximité du siège de Ooredoo et a été présidé par le Wali Délégué de la Circonscription Administrative de Chéraga M. Mahfoud Bouzertit, en présence du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo M. Ramdane Djezairi, du fondateur du SEF M. Mohamed Skander et des autorités locales, notamment, le président de l’Assemblée Populaire Communale de Ouled Fayet, ainsi que des bénévoles de Ooredoo et de l’Association Nationale de Volontariat.

Des bénévoles de Ooredoo et de l’Association Nationale de Volontariat se sont mobilisés pour procéder à une action symbolique de nettoyage d’un quartier limitrophe au siège de Ooredoo, sis sur la route de Ouled Fayet.

Pour rappel, Ooredoo s’était déjà impliquée dans de nombreuses initiatives environnementales, notamment des opérations de nettoyage de plages et de forêts avant le lancement de la saison estivale. A ce titre, Ooredoo a organisé au mois de juin dernier une opération de nettoyage de la forêt d’El Meddad situé au parc national de Theniet El Had- Tissemsilt pour sensibiliser les citoyens quant à l’importance de préserver le couvert végétal et prévenir des dangers de feu de forêts.

Dans ce même élan, Ooredoo a initié une opération de nettoyage de la plage de Melbou à Bejaia, visant à souligner l’importance de préserver notre littoral et les richesses naturelles de l’Algérie. A cela s’ajoute des opérations de reboisement dans les Wilayas de Ain Defla, de Khenchela et de Tizi Ouzou.

En tant que partenaire de cette initiative, Ooredoo souscrit pleinement à l’impératif de préservation de nos villes et de stimuler une prise de conscience collective quant à l’importance de maintenir la splendeur de notre environnement urbain en multipliant les opérations de nettoyage des différents quartiers des quatre coins du pays.