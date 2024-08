Smartphone au volant : une étude montre comment réduire l’usage

Une nouvelle étude publiée par une équipe de scientifiques, démontre la manière la plus efficace pour réduire l’usage d’un smartphone en conduisant, de quoi donner des idées à certains développeurs d’applications.

L’utilisation de smartphone lors de la conduite rend encore plus distrait et augmente le risque d’accident. Malgré cela, plusieurs automobilistes le font quand même notamment les jeunes. Pour lutter contre ce phénomène, il existe plusieurs solutions comme les radars qui détectent si vous vous servez d’un mobile au volant ou encore des campagnes de rappel sur les dangers de cette pratique.

D’autres moyens pourraient encore exister, c’est en tout en cas ce qu’a cherché à savoir des scientifiques en partenariat avec les clients de l’assurance Progressive. Ils ont recruté 1 653 membres d’un programme mis en place par l’entreprise, dans lequel ces derniers utilisent une application qui enregistre l’utilisation du mobile en voiture. Au démarrage de l’étude, chaque participant avait une moyenne d’usage de 6,4 minutes par heure. Les “meilleurs” étant à moins d’une minute par heure en conduisant.

L’étude qui a duré 10 semaines, s’est déroulée avec la constitution de 5 groupes pour des comparaisons qui sont : le groupe 1 a reçu des informations sur les risques liés à l’usage du smartphone au volant. Le groupe 2 a reçu les mêmes données avec en plus un support téléphone, le groupe 3 quant à lui est identique au groupe 2, sauf que ses membres ont dû en plus s’engager par écrit à réduire leur usage du mobile en voiture, et ont été briefés sur leur temps d’utilisation moyen et des objectifs à atteindre.

Le groupe 4 a reçu en plus de tout cela une couche de gamification, chaque semaine de l’étude, ses membres reçoivent un message avec l’objectif à atteindre pour la semaine suivante, ainsi que le bilan de celle qui vient de s’écouler et enfin le groupe 5 reprend les éléments du groupe 4 et ajoute une incitation financière (les participants avec le plus de points se partageront 2 000 dollars.

Sans surprise, c’est dans les groupes 4 et 5 que l’on observe un changement de comportement significatif. Dans les groupes 1, 2 et 3, l’usage du smartphone au volant n’a quasiment pas changé au bout des 10 semaines. En revanche, il a baissé de 20,5 % dans le groupe 4, sachant qu’entre 1 et 2 mois après la fin de l’étude, les effets persistent avec une diminution moyenne de 16,2 % par rapport au groupe contrôle. Ceux du groupe 5 ont baissé de 27,6 %.