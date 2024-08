Djezzy : une croissance soutenue au deuxième trimestre 2024

Djezzy, leader de l'innovation technologique en Algérie, annonce ses résultats opérationnels pour le deuxième trimestre 2024, démontrant une croissance continue et confirmant la solidité et la résilience de l'entreprise dans un marché en constante évolution.

Au deuxième trimestre 2024, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires de 27,9 milliards de dinars, marquant une progression de 10,6% par rapport à la même période en 2023. Cette performance témoigne de la capacité de l’entreprise à s’adapter aux besoins de ses clients et à innover constamment.

L’EBITDA s’est établi à 13,0 milliards de dinars, en hausse de 13,1% par rapport au deuxième trimestre 2023. La marge EBITDA atteint 46,6 %, soit une augmentation d’un point par rapport à l’année précédente, reflétant l’efficacité opérationnelle de Djezzy et sa capacité à optimiser ses ressources.

La base client a connu une croissance significative, atteignant 16,2 millions de clients au deuxième trimestre 2024, soit une augmentation de 5,7% par rapport à l’année précédente. Cette expansion souligne la confiance et la fidélité des consommateurs envers les services de l’entreprise.

En termes d’investissement, Djezzy a consacré 6,3 milliards de dinars au cours du deuxième trimestre 2024, portant le total des investissements depuis janvier 2024 à 14,6 milliards de dinars. Ce qui démontre une hausse semestrielle de 5,6% par rapport à la même période en 2023. Ces investissements ont permis d’améliorer la qualité du réseau et d’accélérer le déploiement de la 4G, dont le taux de couverture de la population a atteint 93 %, en hausse de 10 points par rapport au deuxième trimestre 2023.

L’ARPU (revenu moyen par utilisateur) a augmenté de 4,4 %, atteignant plus de 573 dinars par client. Cette progression témoigne de l’engagement de Djezzy à offrir des services à forte valeur ajoutée à ses clients.

Deux années après le rachat par le FNI-Fonds National d’investissement de la quasi-totalité des actions de l’entreprise en août 2022, Djezzy a réalisé une forte croissance à deux chiffres, une performance inédite jamais réalisée par l’entreprise depuis plus de 10 ans. Le chiffre d’affaires a en effet augmenté de 18,4% générant ainsi près de 17 milliards de dinars de revenus additionnels alors que l’EBITDA a connu une hausse de 19,7%. Djezzy a également renforcé sa base client avec plus de 1,6 million d’abonnés, tandis que les investissements ont considérablement accru, passant d’une moyenne annuelle de 15 milliards de dinars à plus de 25 milliards de dinars après le rachat. Ce qui a eu pour résultat, l’amélioration du débit internet de 91%, l’élargissement de la couverture de la population en 4G marquant une évolution de 19,7 points et l’expansion du réseau commercial à travers l’ouverture de 15 nouvelles boutiques dont une dizaine dans les wilayas du Grand Sud.

Djezzy compte poursuivre sa dynamique d’investissements dans les années à venir en développant ses infrastructures technologiques et en créant des offres attractives ainsi que des services à valeur ajoutée afin de maintenir une position solide sur le marché algérien des télécommunications.