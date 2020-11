Nokia C1 Plus attendu avant fin novembre !

Un an après le lancement du Nokia C1, son successeur devrait arriver dans les semaines à venir. Selon les fuites, HMD prépare la sortie prochaine d’un nouveau Smartphone low-cost qui devrait porter le nom de C1 Plus.

Il s’agit d’un téléphone économique qui devrait conserver la même dalle de son aîné c’est-à-dire 5.45 pouces et une résolution HD+. Toujours d’après les rumeurs, ce terminal devrait être équipé de deux capteurs photos de 5 MP un à l’arrière et l’autre frontal.

Nous nous attendons également à un processeur octa-core cadencé à 1,4 GHz avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Côté autonomie, les mêmes sources avancent une batterie de 2500 mAh. Les dimensions attendues du C1 Plus sont de 149,1 mm x 71,2 mm x 8,75 mm, ce qui le place du côté compact de la courbe.



Le Nokia C1 Plus est attendu avant la fin du mois de novembre et sera commercialisé en deux colories : rouge et bleu. Rappelons que par ailleurs que le Nokia C1 lancé l’an passé tourner sous Android Go.