LG rebondit en ce 3ème trimestre: des bénéfices records

Au cours du troisième trimestre 2020, LG Electronics a réalisé un bénéfice d'exploitation de 959 milliards KRW équivalant à 807,14 millions de dollars. Il s’agit là des ventes et bénéfices les plus élevés en 62 ans d'histoire de LG Electronics.

Le chiffre d’affaires, lui, a atteint les 16,92 billions de KRW, soit 14,24 milliards dollars. Grâce à une forte croissance des appareils électroménagers et du divertissement à domicile, les ventes globales ont augmenté de 7,8% et le bénéfice d’exploitation s’est amélioré de 22,7% par rapport à la même période l’année précédente. Les deux branches ayant enregistrées plus de bénéfices sont la branche d’appareils électroménagers et solutions d’air, ainsi que le divertissement à domicile.

Concernant LG Mobile Communications a généré 1,52 billion de KRW, soit 1,28 milliard USD de ventes au troisième trimestre, pratiquement inchangé par rapport à l’année dernière. Sauf que les revenus ont augmenté de 16.5% comparé au 2 trimestre de l’année en cours. Quant à la perte d’exploitation du troisième trimestre s’est rétrécie comparé à un an auparavant à 148,4 milliards KRW (124,9 millions USD), en grande partie en raison de l’augmentation de l’efficacité de la production, des économies de coûts résultant de l’augmentation de l’ODM (fabrication de conception originale) et de la demande accrue de modèles de masse.

Enfin, la firme sud-coréenne prévoit de renforcer sa gamme de produits de masse en Amérique du Nord et en Amérique latine et de continuer à améliorer son efficacité opérationnelle.