ZTE présente un Smartphone 5G low-cost, le Blade 20 5G

ZTE revient en force sur le marché de la téléphonie mobile et rejoint ainsi la course de la 5G avec le Blade 20 5G. Le Smartphone a été officialisé en Chine à un prix assez doux.

D’après ses spécificités, il s’agit d’un téléphone 5G plutôt low-cost. Il embarque un écran LCD de 6.52 pouces IPS avec résolution HD + (1600 x 720 pixel) et un chipset MediaTek Dimensity 720. Une fois de plus ZTE préfère placer sa caméra sous le panneau. On y trouve un triple capteurs photo de 16 + 8 + 2 MP avec objectif grand-angle, ultra-grand-angle et capteur de profondeur. Quant à la caméra selfie nous avons droit un capteur de 8 Mégapixels.

Le Blade 20 5G existe en deux versions : 6 GB et 128 GB de RAM pour un stockage extensible. Côté autonomie, la firme chinoise ne lèse pas sur la qualité même s’il s’agit d’un Smartphone entrée de gamme. Il est, en effet, équipé d’une batterie avec une capacité de 4000 mAh avec une charge standard.

Le ZTE Blade 20 5G est commercialisé au prix de 1499 yuans en Chine équivalant à 188 euros. Mais on ne sait pas si ce modèle sera commercialisé en occident ou pas !