Neuralink publie une vidéo d’un patient jouer aux échecs par la pensée

Neuralink, société dirigée par Elon Musk, vient de dévoiler une vidéo, ou on découvre le premier humain à utiliser son interface cerveau-ordinateur, en jouant aux échecs sur ordinateurs avec la pensée.

Neuralink, s’est lancé dans un projet futuriste et révolutionnaire, qui est la communication homme-machine. Ce qui semblait être utopique commence à devenir de plus en plus réel.

En effet, après avoir obtenu en mai 2023, l’approbation de la FDA pour commencer ses essais cliniques sur l’homme, étape majeure dans ses travaux, Neuralink a procédé au recrutement de volontaires humains, priorisant les individus paralysés, pour tester le potentiel transformatif de The Link, leur interface cérébrale avancée.

Ainsi après avoir procédé à son premier implant chez un humain, Neuralink, vient de publier une vidéo sur X présentant son premier patient, Noland Arbaugh, un jeune homme de 29 ans ayant perdu l’usage de ses membres suite à un accident. Sur la vidéo, on voit le patient utiliser cette technologie de pointe pour effectuer des mouvements sur un échiquier virtuel en utilisant simplement la force de sa pensée. Il s’agit ainsi, d’une avancée majeure, qui ouvrira la porte à de vastes horizons pour les applications futures de Neuralink.