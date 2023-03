MWC 2023 : OnePlus annonce l’arrivée prochaine de son premier smartphone pliable

Le fabricant chinois de smartphones a annoncé à l’occasion du MWC 2023 de Barcelone, l’arrivée de son premier smartphone pliable. OnePlus rejoint ainsi d’autres constructeurs sur un marché en plein essor.

Le marché des smartphones pliables se démocratise de plus en plus avec l’arrivée sur le segment de nouveaux fabricants. C’est le cas de OnePlus qui a profité du Mobile World Congress de Barcelone 2023, pour annoncer l’arrivée de son premier modèle pliable au second semestre de l’année 2023.

Toutefois, il ne s’agit pas d’une surprise, puisque Oppo maison mère de OnePlus, travaille déjà sur ce type de modèles depuis un moment. « Notre premier téléphone pliable aura la signature OnePlus, une expérience rapide et fluide. Ce doit être un téléphone haut de gamme qui ne s’installe pas uniquement à cause de sa forme pliable, mais en termes de design industriel, de technologie mécanique et d’autres aspects. Nous voulons lancer un appareil qui vise le sommet de l’expérience du marché pliant d’aujourd’hui. » a déclaré Kinder Liu, président et COO de OnePlus.