MWC 2023 : le Groupe Ooredoo signe un nouvel accord avec Huawei

Le Groupe Ooredoo a annoncé la signature d’un partenariat avec le géant de la technologie Huawei visant l’exploitation de sa technologie de pointe et ses solutions de la communication sans fil quelle propose, dont la 5G, dans les opérations de certaines de ses filiales opérant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le nouveau partenariat entre le Groupe Ooredoo et Huawei stipule le déploiement par le leader des télécommunications des technologies de pointe et des solutions sans fil fournies par le géant technologique au Koweït, à Oman, en Irak et en Tunisie. Dans le cadre de ses efforts inlassables à moderniser continuellement ses réseaux et à offrir à ses clients une expérience développée dans ces marchés.

Cette convention a été paraphée lors du Congrès Mondial du Mobile 2023, l’évènement mondial le plus en vue dans le domaine des télécommunications et de la technologie, qui se déroule jusqu’au 2 mars à Barcelone, en Espagne.

A cette occasion, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, Président directeur général adjoint du Groupe Ooredoo a déclaré : « Nous veillons à conclure des partenariats stratégiques avec des entreprises leaders à l’image de Huawei, et de les renforcer et développer. Cela nous permettra de répondre rapidement et efficacement aux besoins numériques croissants du secteur et des marchés. Ce nouvel accord reflète notre engagement à adopter les dernières technologies et solutions innovantes qui nous permettent d’offrir une expérience développée et évolutive à nos clients. »

Ce nouveau partenariat intervient dans le cadre de l’accord-cadre stratégique mondial paraphé par Ooredoo et Huawei en 2021, et qui s’étend sur cinq ans et qui prévoit le renforcement de la coopération bilatérale. Il coïncide également avec le déploiement accéléré des réseaux 5G dans le secteur des télécommunications à travers les différentes régions du monde.

En vertu de ce nouveau chapitre du partenariat étroit entre les deux parties, Huawei prévoit le déploiement des réseaux supplémentaires au Koweït, à Oman et en Irak pour la région du Moyen-Orient et la coopération avec Ooredoo sur les services d’équipements de communication sans fil en Tunisie, pour la région Nord-Afrique.

De son côté, le responsable des produits et solutions des télécommunications et des technologies de l’information à Huawei, Yang Shaubin, a déclaré : « Cette collaboration est basée sur notre partenariat durable avec Ooredoo, et qui constitue une autre réalisation remarquable dans le cadre d’un travail commun fructueux entre les deux parties. Je suis heureux de souligner l’engagement de Huawei à fournir les solutions les plus modernes et les plus sophistiquées dans chaque pays et à assurer les meilleurs moyens de support. »

L’étroite collaboration entre Ooredoo et Huawei met en lumière le rôle prépondérant du pionnier des Technologies de l’Information et de la Communication dans la transformation vers les réseaux 5G, dont le soutien de Huawei à Ooredoo a été évident lors du premier lancement commercial des réseaux 5G en 2018.

De son côté, le Président directeur général adjoint du Groupe Ooredoo, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, a conclu : « Nous avons obtenu des résultats exceptionnels dans toutes régions de nos opérations à travers le monde et ce, grâce à notre coopération continue avec Huawei, depuis plusieurs années. Nous aspirons à poursuivre le renforcement des relations de travail avec le géant de la technologie à l’avenir. »