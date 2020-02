Motorola RAZR bientôt disponible en Europe !

Lancé en novembre dernier, le premier smartphone pliant de Motorola arrive en enfin en Europe. Motorola RAZR sera en précommande dès le 17 février au prix de 1 700 euros.

La livraison est prévue, quant à elle, en mi-mars. A travers ce nouveau modèle, l’équipementier américain remet au goût du jour l’emblématique téléphone à clapet !

En raison de son prix élevé, Motorola offrira des bonus pour toute précommande à savoir un étui de protection en cuir et une garantie MotoCare d’un an contre les dommages accidentels d’ordre physique ou liquide et d’une valeur de 250 euros.

Fiche technique du Motorola Razr :



* Ecran : Principal : 6,2″ OLED / Secondaire : 2,7 OLED

* Processeur : Snapdragon 710 épaulé de 6 Go de RAM et 126 Go de stockage

* Deux capteurs photo : avant de 16 MP et arrière de 5 MP

* Batterie : 2 510 mAh

* Sécurité : Scanner d’empreinte sur le dos

* Connectivité : WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, 4G LTE

* OS : Android 9 Pie

* Colorie : Noir