Mobilis Sponsor Gold et Partenaire Technologique de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens Oran 2022

Mobilis et le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens (COJM), ont procédé aujourd’hui, le 19 Mai 2022, à la signature d’une convention de partenariat de la 19ème édition des Jeux Méditerranées, qui se tiendra à Oran du 25 Juin au 05 Juillet 2022.

La cérémonie de signature a eu lieu à l’hôtel le Méridien d’Oran, rehaussée par la présence de Monsieur Chawki BOUKHAZANI, Président Directeur Général de Mobilis et de Monsieur Mohamed Aziz DEROUAZ Commissaire de la 19ème édition des jeux méditerranéens d’Oran 2022.

L’apport technologique de Mobilis à cette manifestation assurera, aux habitants et aux hôtes de la wilaya d’Oran, un service de haute qualité et une couverture technologique optimale des jeux, tout en s’engageant en faveur de la réussite de cet événement sportif d’envergure international et honorer l’image de notre grande Algérie.

Mobilis fidèle à son engagement de soutenir le sport national, confirme son ambition d’être le premier partenaire du sport en Algérie et souhaite bonne chance à nos athlètes et à notre délégation.