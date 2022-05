Ooredoo Algérie se distingue encore une fois à l’international, et remporte deux prestigieux prix lors de la 19ème édition des International Business Awards pour la région Middle East & North Africa (MENA).

Il s’agit des prix « Silver Stevie Awards » pour son offre YOOZ dans la catégorie « Prix de l’Innovation dans les Services & Produits du Consommateur » et le « Bronze Stevie Awards » pour sa stratégie en matière des Ressources Humaines durant la pandémie de la COVID-19 dans la catégorie « Meilleurs Employeurs ».

Les représentants de Ooredoo Algérie ont reçu les distinctions lors de la cérémonie de remise des prix aux gagnants des International Business Awards (IBA) organisée dans la soirée du samedi 21 mai 2022, à Ras El Kheima aux Emirats Arabes Unis.

Le jury des International Business Awards a décerné à Ooredoo Algérie le Silver Stevie Award dans la catégorie Innovation in Consumer Products & Services, pour son offre YOOZ qui représente un mode de vie 100% digital conçu pour répondre aux attentes des jeunes Algériens en proposant une multitude de fonctionnalités et de nouveaux services. Il a également décerné le Bronze Stevie Awards dans la catégorie Most Exemplary Employer en reconnaissance de la viabilité de la politique RH de Ooredoo Algérie ainsi pour ses efforts consentis pour protéger ses employés de la contamination tout en leur offrant les moyens nécessaires pour assurer la continuité des services de la compagnie.

A cette occasion, le directeur général de Ooredoo M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très honorés une nouvelle fois de recevoir ces deux prestigieuses distinctions internationales. Cette double consécration à l’international témoigne de la viabilité de la stratégie de Ooredoo Algérie basée sur la transformation digitale et de sa stratégie accordée au facteur humain lors de la pandémie, en mettant au centre de ses intérêts la santé de ses employés et de leurs proches. »

Pour rappel, Ooredoo a déjà remporté, lors des précédentes éditions, neuf (09) prix « Stevie Award » avec notamment le projet des cliniques médicales mobiles lancées en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien, son prestigieux concours Media Star, destiné aux journalistes professionnels algériens, son programme Oobarmijoo destiné aux jeunes porteurs de projets de création d’applications et de solutions mobiles innovantes, ses programmes iStart dédié aux jeunes développeurs algériens et tStart, pour le soutien aux jeunes créateurs de start-ups technologiques ainsi que ses applications « Haya ! Chich », un concept inédit de challenges et de jeux permettant aux participants de gagner de nombreux cadeaux et « Haya ! Music », la 1ère solution de musique en streaming en Algérie.

L’organisation « Stevie Awards » qui décerne les International Business Awards est basée aux Etats-Unis. Elle récompense les accomplissements des entreprises ainsi que les contributions positives des professionnels à travers le monde opérant dans différents domaines. En effet, les International Business Awards sont les seuls prix mondiaux qui reconnaissent les réalisations des entreprises à tous les niveaux.