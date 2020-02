Vous êtes au bureau et vous n’avez pas une connexion filaire ou vous êtes à l’extérieur et vous avez besoin de partager du contenu avec vos amis, Mobilis a pensé à vous à travers son offre ‘’Navigui 3G/4G, selon votre zone de couverture.

Au prix de 300 DA/TTC, vous pouvez acquérir l’offre prépayée Navigui 3G / 4G, ainsi vous aurez le droit à un bonus de bienvenue d’une valeur de 3 Go pour une durée de 30 jours.

L’abonné peut acheter les nouveaux Pass Internet via *600#, ou MobiSpace.



D’autres Pass existent selon votre budget.

* Pass 1000 DA : 10 Go + 500 Mo MobSound (1 mois)

* Pass 2000 DA : 25 Go (1 mois)

* Pass 6000 DA : 80 Go (3 mois)

* Pass 15000 DA : 300 Go (6 mois)