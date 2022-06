Mobilis associe son image à cinq grandes figures du sport Algérien

Mobilis annonce la signature de contrats d’Ambassadeurs de Marque avec de grands noms du sport Algérien. La cérémonie de signature a eu lieu au niveau de sa direction générale en présence de Monsieur Chawki BOUKHAZANI, le Président Directeur Général d’ATM Mobilis, un nombre de ses cadres, ainsi que les athlètes.

Ainsi, Mobilis a enrichi la liste de ses Ambassadeurs de Marque, par la signature de contrats avec cinq grands noms du sport Algérien, en vue de leur assurer une très bonne préparation sportive lors de la 19ème édition des Jeux Méditerranées et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 :



* Imane KHELIF (Boxe)

* Bachir Sid AZARA (Lutte gréco-romaine)

* Jawed SYOUD (Natation – 200m quatre nages)

* Mohamed Ali Gouaned (Athlétisme – coureur de demi-fond spécialisé dans le 400 mètres et le 800 mètres)

* Yasser TRIKI (Athlétisme – spécialiste du saut en longueur et du triple saut.)



Un partenariat qui s’ajoute à celui déjà conclu avec le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens (COJM), renforçant le statut de Mobilis comme la marque des champions et le 1er partenaire du sport en Algérie.