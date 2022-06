Algérie Télécom : la firme dénonce un sabotage impactant ses services

Algérie Télécom annonce avoir subi des actes de sabotage qui ont négativement influé sur la qualité de ses services notamment la connectivité internet et services du fixe durant les derniers jours. Explications.

Le leader national du réseau Internet Algérie Télécom a dénoncé des actes de sabotage à son encontre ce qui a provoqué des perturbations et a atteint à la qualité de ses services. Le groupe a dénoncé en effet, des nuisances volontaires à ses équipements et ses câbles provoquant un dysfonctionnement principalement axé sur la téléphonie fixe et connectivité internet.

Concernant les localités touchées par ces dysfonctionnements, Algérie Télécom a précisé qu’elles sont axées sur deux régions situées au niveau d’Alger. Il s’agit de la commune de Baraki et principalement le quartier de Bentalha.

Algérie Télécom n’a pas tardé pour publier un communiqué dans lequel elle s’excuse pour l’ensemble de ses clients victimes de ces perturbations et a assuré que son équipe technique travaille d’arrachepied pour réparer le problème et rétablir les services perturbés.