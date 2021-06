Microsoft : De nouveaux jeux Xbox Game Pass

L’été est là, période des vacances et Microsoft compte bien en tirer profit, tout en faisant plaisir à ses clients. Il lance, en effet, les jeux Xbox Game Pass en ce début juin.

Des jeux qui s’ajoutent à la liste des titres disponibles pour jouer sur Xbox. Le service aura donc bientôt ces titres : For Honor, Backbone, Darkest Dungeon et The Wild at Heart. En plus à ces titres, il a également été annoncé que divers DLC seront ajoutés à la liste des contenus supplémentaires accessibles. Il s’agit du Désert noir: la grande expédition, Humain: Fall Flat, mise à jour de la série X | S et niveau New Forest, Knockout City Saison 1. Ce n’est pas tout, à compter du 8 juin, vous pouvez aussi avoir : Minecraft: Caves and Cliffs – Partie I, Minecraft Dungeons: mise à jour gratuite des capitaines de raid et événement anniversaire en jeu.

Il n’y pas seulement des arrivées dans la Xpox Game Pass, mais aussi des départs. Ainsi, cinq jeux partiront du Xbox Game Pass le 15 juin : Ace Combat 7, Night Call, West of Dead, Wizard of Legend et Observation. Rappelons que les abonnés du Game Pass peuvent bénéficier d’une réduction sur l’achat de ces jeux.