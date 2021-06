Bientôt des applications pour les personnes aux besoins spécifiques

Les lauréats du Concours national de développement des programmes et applications mobiles, ont été distingués au siège de la Direction générale d'Algérie Télécom.

La première édition de ce concours a pour objectif d’amener la catégorie des personnes aux besoins spécifiques à utiliser les Technologies de l’information et de la communication (TICs), et faciliter leur insertion à la société du Savoir. Ouvert du 19 janvier au 20 mai dernier, le concours a connu 23 projets, dont 10 retenus qui bénéficieront d’un accompagnement, pendant une année, par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPDPT).

En tête du classement vient une application médicale destinée aux personnes souffrant de handicap physique, leur permettant de se connecter par commande oculaire, tandis que la deuxième place a été remportée par une application pour personnes ayant perdu l’usage de leurs mains. Le projet « Absirni » vient, lui, en troisième position et permettra aux mal ou non-voyants de traverser la route en recourant à leur téléphone pour reconnaître la couleur du feu tricolore.

Une fois adoptée, ces nouveaux programmes et applications seront mis à la disposition des personnes aux besoins spécifiques gratuitement sur les plateformes de téléchargement. Le but étant de participer à la gestion de leur quotidien et d’accompagner leur intégration socioprofessionnelle.