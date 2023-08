Media Star : Ooredoo rappelle aux journalistes le dernier délai pour la soumission de leurs candidatures

A une semaine seulement de la date limite du dépôt des candidatures du concours Media Star 2023, Ooredoo invite les journalistes ayant finalisé leurs travaux et désireux de participer au concours à soumettre ou déposer leurs travaux journalistiques et ce, avant le jeudi 24 août 2023 à 17h00.

Pour faciliter la participation des journalistes à ce concours, Ooredoo a mis en place un canal de soumission très innovant, par l’ouverture d’une plate-forme numérique dédiée à travers laquelle les journalistes peuvent déposer leurs candidatures. Pour ce faire, ils doivent accéder à la plate-forme via les liens http://ore.do/media-star-participation et https://mediastar.ooredoo.dz/ (à la condition que le volume du travail soumis ne dépasse pas 80 Mo) puis remplir un formulaire et joindre des pièces justificatives (photo d’identité, carte de presse et le travail journalistique (article, enregistrements sonore et vidéo).

Les candidats peuvent également envoyer leurs dossiers à l’adresse mail Rpubliques@ooredoo.dz.

Ils peuvent aussi déposer leurs travaux au niveau des différents sièges de Ooredoo sis aux adresses suivantes :

· Siège central : Ooredoo, 66, Route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

· Région Ouest : Direction régionale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina ilot n°137- Point du Jour, Oran.

· Région Est : Direction régionale Ooredoo, Zone industrielle Palma, Constantine.

Les candidats exerçant en dehors des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine peuvent aussi déposer leurs travaux au niveau des Espaces Ooredoo .

Il y a lieu de rappeler que le concours « Media Star » est ouvert aux travaux en langues arabe, Tamazight, française et anglaise, qui ont été publiés ou diffusés sur les canaux médiatiques algériens entre le lundi 12 septembre 2022 et le jeudi 24 août 2023.

Les travaux doivent traiter de la thématique principale « La numérisation en Algérie : acquis, enjeux et perspectives », développée, entre autres, dans les sous-thèmes suivants :



* L’impact de la digitalisation sur le développement économique et social en Algérie ;

* L’impact de la digitalisation sur le développement environnemental en Algérie ;

* La dématérialisation des démarches et des documents administratifs en Algérie ;

* Les startups et la digitalisation en Algérie ;

* Le paiement électronique et le commerce électronique ;

* La certification et la signature électroniques ;

* La création de contenu numérique local et le support de diffusion.