Samsung pourrait lancer la connectivité par satellite sur le Galaxy S24

Samsung pourrait proposer en 2024 via ses Galaxy S24, la possibilité de communiquer par satellite, si on se fie aux déclaration du ministre coréen de la Science, de la Technologie et des Communications lors d’une interview.

La communication via satellite est sans doute le nouveau cheval d’attaque des grands constructeurs de smartphones, et spécialistes des communications. Le prochain constructeur à rejoindre ce secteur pourrait être Samsung, dont le ministre coréen de la Science, de la Technologie et des Communications, Lee Jong-ho, a déclaré que les marques de smartphones nationales “envisagent de lancer l’année prochaine un service basé sur des normes permettant la transmission et la réception de données entre les appareils mobiles 5G et les satellites”.

Dans cette interview, on comprendrait ainsi que Samsung proposerait la communication par satellite sur les Galaxy S24 attendus en début 2024. Il ne s’agit pas d’une surprise de la part de Samsung puisque déjà en février 2023, il annonçait l’établissement d’une communication 5G/Satellite avec un modem de Smartphone.