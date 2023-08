Ooredoo : Le leader des télécommunications remporte le prix de la meilleure Gouvernance d’Entreprise au Qatar 2023 aux World Finance Awards

Ooredoo a annoncé avoir remporté le prix de la meilleure Gouvernance d'Entreprise au Qatar 2023 lors des World Finance Awards

Les World Finance Awards sont décernés chaque année par World News Media dans le but de récompenser les entreprises à travers le monde entier pour leurs performances exceptionnelles dans certains domaines, notamment la Gouvernance d’Entreprise.

La catégorie Gouvernance d’Entreprise des World Finance Awards 2023 s’est concentrée sur la responsabilité et la transparence au plus haut niveau et a honoré les entreprises qui ont fait preuve d’un engagement sans précédent envers leur programme de gouvernance d’entreprise.

M. Aziz Al Othman Fakhroo, membre délégué et Président directeur général du Groupe Ooredoo, a déclaré : « Nous sommes ravis de remporter cette distinction en reconnaissance à notre engagement stratégique envers l’excellence dans le domaine des pratiques de Gouvernance d’Entreprise, qui met en évidence notre position solide en tant qu’entreprise leader du secteur qui jouit du respect et de l’appréciation, et renforce notre réputation et la confiance de nos actionnaires. Cette distinction témoigne de la force du cadre de gouvernance d’entreprise dont bénéficie notre groupe, que nous considérons comme l’un des éléments essentiels pour la pérennité de notre succès dans notre secteur en constante évolution, et confirme également l’éthique qui caractérise notre top management.

Les World Finance Awards ont cité un récent rapport de Harvard Law, qui a souligné la nécessité pour les orientations de la gouvernance d’entreprise d’inclure des programmes matures dans les domaines de la durabilité environnementale et sociale, la gouvernance et la divulgation financière, qui sont tous des domaines hautement prioritaires pour le groupe Ooredoo.

C’est la deuxième fois que le leader des télécommunications reçoit le prix de la catégorie Gouvernance d’Entreprise, après avoir été honoré en tant qu’entreprise pionnière dans ce cadre en 2021.

Pour sa part, M. Hilal Bin Mohammed Al Khulaifi, Directeur exécutif des Affaires juridiques, réglementaires et de la gouvernance du groupe Ooredoo, a déclaré : « En plus d’être une reconnaissance publique de notre excellence dans le domaine de la gouvernance d’entreprise dans ce secteur, ces prix renforcent la transparence et la responsabilité dans les pratiques des entreprises dans l’ensemble du secteur. Ils contribuent à élever les normes auxquelles toutes les entreprises doivent se conformer. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les collègues pour leurs efforts inlassables pour mettre en œuvre les normes les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise, et je tiens également à remercier World Finance pour sa grande confiance en Ooredoo. »