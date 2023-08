Algérie Télécom : lancement d’une nouvelle promotion sur l’acquisition de l’offre « IDOOM Fibre »

Algérie Télécom lance une nouvelle promotion sur l’offre "IDOOM Fibre", destinée aux nouveaux souscripteurs particuliers.

« Algérie Télécom a le plaisir d’annoncer le lancement d’une nouvelle promotion sur l’acquisition de l’offre IDOOM Fibre et ce à compter de ce mardi 15 août 2023 », précisant que « ladite promotion s’étalera sur 30 jours ».

Destinée « aux nouveaux souscripteurs particuliers, éligible à la gamme IDOOM Fibre (à partir de 15 Mbps) », cette nouvelle promotion à « 1000 DA seulement », comprend « un modem optique, le kit d’installation et un (01) mois de connexion offert ».

« Ainsi, les nouveaux clients particuliers qui souscrivent aux débits de 15, 20, 50 et 100 Mbps bénéficieront d’un débit de 200 Mbps sur le mois de connexion offert et pour les clients qui souscrivent aux débits de 200 et 300 Mbps bénéficieront de 30 jours de connexion offerts », a expliqué l’opérateur, invitant les clients désireux de s’informer sur les détails de la promotion à consulter son site web: www.algerietelecom.dz ou à contacter le service Client en composant le 12.

« A travers cette promotion, Algérie Télécom confirme encore une fois son engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients en matière d’internet haut et très haut débit », a-t-il affirmé.