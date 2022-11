Media Star : Ooredoo dévoile les noms des lauréats de son concours journalistique

Ooredoo a organisé dans la soirée du mardi 15 novembre 2022, au Centre International les Conférences (CIC) - Abdeletif Rahal à Alger, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 15ème édition de son concours Media Star.

L’évènement a été marqué notamment par la présence des Ministres de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki, de la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’enfance, Mme Meriem Cherfi, du président du Haut Conseil de la langue arabe, M. Salah Belaid, du Secrétaire général du Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), M. Si El Hachemi Assad, du Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, et des cadres de l’entreprise ainsi que des représentants des différentes institutions et secteurs de l’information, de la communication et du numérique.

Lors de la remise des prix aux lauréats, le jury du concours dans son édition 2022, présidé par l’Expert en TIC et en transformation digitale et Président du Groupement Algérien des Acteurs du Numérique (GAAN), M. Tadjeddine BACHIR, et composé de journalistes et d’experts dans les Technologies de l’Information et de la Communication, à savoir Mme Lalia BEHIDJ, Mme Sihem Henine Mendaci M. Yacine Rahmoun, M. Ahmed Lahri, M. Amine Rahmani et M. Ramadan Djezairi, a félicité la qualité du travail journalistique présenté par les participants.



13 lauréats ont été sélectionnés sur un total de 134 participants, dans les quatre (04) catégories comme suit :



* Médias électroniques :

· 1ER PRIX : MOHAMED ABDELMOUMENE du site web « ECHOROUKONLINE »

· 2EME PRIX : FAÏZA ZEMMOUCHE du site web « AAJILNEWS »

· 3EME PRIX : NAWEL ZAID du site web « ENNAHARONLINE »



* Presse écrite généraliste et spécialisée :

· 1ER PRIX : MUSTAPHA BESTAMI du quotidien « EL KHABAR »

· 2EME PRIX : HOUDA MECHACHEBI du quotidien « EL KHABAR »

· 3EME PRIX : FARIDA HOCINE du quotidien « EL MIHWAR EL YAOUMI »



* Production radiophonique :

· 1ER PRIX : FARIDA MERABET & ABDELKADER DJELADJEL de RADIO AIN TEMOUCHENT

· 2EME PRIX : SAMY ALLOUN de la RADIO CHAINE III

· 3EME PRIX : LHADI OULHACI de RADIO SKIKDA



* Production télévisuelle :

· 1ER PRIX : IBTISSEM BOUSLAMA de la chaine ECHOROUK NEWS

· 2EME PRIX : OMAR BOUDI ET ZOHEIR BOUDI de la chaine ECHOTOUK TV



* 3EME PRIX : Ikram TAIBAOUI de la chaine ENNAHAR TV

En plus du trophée et de la reconnaissance témoignée à travers ce prix pour le travail accompli, les gagnants ont reçu des récompenses financières conséquentes : 1er prix : 500 000 DA ; 2ème prix : 300 000 DA et 3ème prix : 200 000 DA.

Devenu au fil des années une référence en termes d’événements destinés aux journalistes, le concours Media Star constitue une rencontre entre les générations des secteurs de l’Information et de la communication. La cérémonie, qui a été entamée par une minute de silence observée à la mémoire des journalistes décédés, a été une occasion de rendre hommage à des personnalités algériennes qui se sont distinguées par leurs parcours professionnels riches et exceptionnels.

Ainsi, Ooredoo a rendu hommage à d’éminentes personnalités Algériennes du monde de la presse ainsi que des technologies de l’information et de la communication, à l’instar des défunts : Ali Fodil et Karim Boussalem, qui ont contribué à la promotion des médias algériens et à éclairer l’opinion publique, l’un des doyens de la presse algérienne, Ahmed Fattani, directeur du quotidien « L’Expression », le journaliste et commentateur sportif chevronné Hafid Derradji, ainsi que le Professeur Youssef Mentalechta, le pionnier de l’Internet en Algérie.



Dans son message à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Le concours Media Star, qui récompense les talents journalistiques algériens depuis 2007, est une opportunité pour Ooredoo de mettre en lumière la richesse du paysage médiatique algérien et de valoriser le rôle central de corporation médiatique pour éclairer l’opinion publique et ses contributions en tant que vecteur de croissance dans tous les domaines, notamment à l’ère de la transformation digitale, devenue aujourd’hui un impératif pour toute organisation ou administration afin de s’adapter aux transformations technologiques rapides que connaît le monde. A travers la thématique de la digitalisation consacrée pour cette édition, nous confirmons notre volonté de contribuer à l’édification d’une économie numérique algérienne basée sur la connaissance et les technologies modernes, visant à offrir les facilités nécessaires au citoyen afin de développer et d’améliorer son monde dans tous les domaines. J’adresse mes sincères remerciements à tous les journalistes participants et à tous les membres du jury, ainsi qu’à toutes les personnalités honorées qui ont contribué à la réussite de Media Star. Je félicite également les lauréats de cette 15ème édition, et leur souhaite d’autres succès Inch’Allah dans leur parcours professionnel. »

Cette soirée a été l’occasion de rappeler les vertus des personnalités honorées composées de journalistes et d’experts dans les systèmes d’informations, suivi par la présentation d’un reportage vidéo promotionnel de la Coupe du Monde qui sera abritée par le Qatar.

En marge de la soirée de Media Star et à la veille de la Coupe du Monde, qui sera organisée par un pays arabe, pour la première fois dans l’histoire de cette prestigieuse compétition footballistique, les invités de cette soirée ont visité l’exposition dédiée aux maquettes des différents stades Qataris, qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde 2022, qui débutera dans moins d’une semaine.

Pour rappel, Ooredoo organise depuis 2007, le concours « Media Star », qui récompense les travaux journalistiques exceptionnels et ce, en reconnaissance de l’important rôle de la presse et des médias dans le développement et l’enrichissement de la scène médiatique algérienne.

Ooredoo accompagne également depuis 2006 les professionnels des médias dans le développement de leurs compétences et contribue à la réalisation de leurs ambitions d’excellence, à travers son Club de Presse et les différentes formations qu’elle dispense. Dans ce cadre, soixante-dix sessions de formations traitant des différentes thématiques ont été assurées jusque-là.

Bien plus qu’une cérémonie de remise des prix, Media star constitue un rendez-vous privilégié de partage et de retrouvailles pour la grande famille de la presse algérienne dans une ambiance chaleureuse et conviviale.