Med Dz : une application pour rechercher un médicament en Algérie

Les applications mobiles connaissent un vrai engouement ses dernières années en Algérie. Le Smartphone occupe une grande place dans notre vie, à même de faciliter nos tâches quotidiennes.

D’ailleurs, l’application MED DZ s’inscrit dans cette optique. Si vous cherchez un médicament notamment le soir et vous ne voulez pas faire le tour des pharmacies, cette application vous aide dans votre recherche. Med Dz recherche et affiche en détail tous les médicaments disponibles en Algérie. Avec une interface utilisateur pratique et un outil de recherche avancée, vous pouvez effectuer une recherche par nom de médicament ou par nom scientifique.

Med Dz contient deux listes de médicaments : le premier contient des médicaments indemnisables offerts (Prix de référence et conditions de compensation en Algérie, en plus du nom scientifique et du pays de fabrication …)

Le second contient tous les médicaments disponibles en Algérie (avec le nom du médicament, le dosage et la forme pharmaceutique, sans oublier le nom scientifique du laboratoire et du pays de fabrication …)